Attentato Mosca, Medvedev: vendicheremo gli innocenti uccisi | L'Isis posta un video dell'attacco e Putin tace

Dopo l'attentato di Mosca, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev scrive in un post su Telegram: "Il Regno dei Cieli per tutti gli innocenti uccisi.

Vendicheremo tutti. E chiunque sia coinvolto, indipendentemente dal Paese di origine e dallo status, è d'ora in poi il nostro obiettivo legale e primario". Il messaggio arriva nel giorno del lutto nazionale istituito in Russia per le persone rimaste uccise nell'attentato al Crocus City Hall. Papa Francesco: "Prego per le vittime, le stragi sono azioni disumane". L'Isis posta un video dell'attacco e Putin tace.