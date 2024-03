Attentato a Mosca, la testimonianza di Dave Primov: "Pensavo fossero fuochi d'artificio dello show"

Primov era in attesa del concerto, quando ha iniziato a sentire gli spari degli attentatori: "Erano entrati dall'entrata più vicina alla porta principale, sono corsi dentro e hanno iniziato a sparare all'impazzata - ha raccontato nella sua intervista a "Quarta Repubblica" -. Prima hanno colpito le persone all'ingresso, poi sono entrati in platea, sempre sparando. Noi eravamo in galleria. Non sapevo quanti fossero, se 5, 10 e 50. Ho pensato che se fossimo andati sopra avremmo trovato altri uomini del commando pronti a spararci. Correvano tutti da tutti le parti quando sparavano in platea. Si buttavano a terra gli uni sugli altri".

L'uomo, nella ressa, è riuscito anche a realizzare dei video, testimonianza di quanto accaduto: "In quel momento trattenevo il fiato - racconta ancora al programma di Nicola Porro -. Agli altri dicevo di restare abbassati e di muoversi solo se dietro i sedili della sala. Quando eravamo sdraiati tra i sedili ho guardato giù e ho visto questi uomini che non sparavano in aria ma ad altezza uomo, erano vestiti di marrone come fossero dei militari. Poi ho visto il fuoco vicino i terroristi, avevano delle bottiglie, delle molotov e ho iniziato a sentire l'odore del fuoco. Lì ho capito che dovevamo scappare in fretta".

Poi la fuga: "Tutte le porte erano chiuse, siamo riusciti a sfondarne una. Eravamo 10 uomini, grossi. Da lì siamo riusciti a prendere le scale - dice ancora Dave Primov nella sua testimonianza -. Le persone correvano e io urlavo loro di andare piano. Dai primi spari a quando siamo usciti sono passati 25 minuti. Un sacco di tempo. Molte persone non sono tornate a casa, sono rimaste uccise in quel teatro. Ho pensato di poter morire: la prima cosa che ho fatto è scrivere a mia moglie di una sparatoria. Oggi sono vivo, ma non sappiamo cosa succederà".