Attacco a Sydney, cliente del centro commerciale affronta l'aggressore

Su X, ex Twitter, girano alcuni video amatoriali girati all'interno del centro commerciale di Sydney dove un uomo ha accoltellato diverse persone.

In particolare, ce n’è uno - ripreso da vari profili - in cui si vede un cliente affrontare e bloccare l'aggressore sulle scale mobili con un oggetto trovato nelle vicinanze. Il gesto è già diventato virale e ha colpito gli utenti, che descrivono l'uomo come "coraggioso" ed "eroe".