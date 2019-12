Attacco Londra, il premier Johnson vuole rivedere sistema scarcerazione anticipata

Il premier britannico Boris Johnson si è impegnato a rivedere il sistema di scarcerazione anticipata, all'indomani dell'attacco sul London Bridge commesso da un ex detenuto in libertà vigilata. "Quando le persone vengono condannate a un certo numero di anni di carcere dovrebbero espiare l'intera condanna: non ha alcun senso liberare anticipatamente detenuti condannati per reati di terrorismo", ha spiegato Johnson.