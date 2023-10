Attacco a Israele, Marco Di Liddo: "Supporto dell'Iran ad Hamas evidente"

In merito al massiccio attacco sferrato da Hamas ad Israele dalla striscia di Gaza con centinaia di vittime civili, Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, ha analizzato ai microfoni di "Mattino Cinque News" il ruolo giocato da alcuni attori internazionali come l'Iran. "Non è stato un attacco estemporaneo, l'eminenza poco grigia alle spalle di questi attacchi è Teheran per un'operazione pianificata da mesi se non addirittura da anni", spiega l'esperto di relazioni internazionali.

Secondo Di Liddo la pianificazione dell'attacco partito all'alba di sabato 7 ottobre con il lancio di migliaia di razzi dalla striscia di Gaza verso il territorio israeliano è stata "certosina" e sarebbe resa possibile solo grazie all'appoggio di un'entità statale forte. "In due anni di preparazione hanno messo da parte molto materiale".

Alla domanda su quali saranno le ripercussioni a livello geopolitico dopo l'attacco a Israele a partire dalla guerra in Ucraina, il direttore del Centro Studi Internazionali risponde così: "Gli occhi delle cancellerie occidentali dovranno essere rivolti ora anche al conflitto tra israeliani e palestinesi perché l'impatto internazionale potrà essere altrettanto imprevedibile", spiega Marco Di Liddo: "Il prezzo del petrolio è schizzato verso l'alto e già questo è un motivo di preoccupazione".

Sul rischio contagio anche su altri fronti caldi come le tensioni tra Usa e Cina intorno a Taiwan, Di Liddo aggiunge: "Quello che sta avvenendo in Israele non ha un richiamo diretto con Taiwan ma viviamo tempi complessi, una sovrapposizione di così tante crisi nel mondo non si vedeva da decenni".