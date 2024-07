L'autore dell'attacco contro Donald Trump è stato identificato dall'Fbi come Thomas Matthew Crooks, 20 anni di Bethel Park, in Pennsylvania. Le autorità americane hanno parlato esplicitamente di un "tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump". L'uomo, in mimetica, ha esploso diversi colpi con un fucile semiautomatico da un tetto a 150 metri dal palco, prima di essere neutralizzato dalla polizia. Ancora da chiarire il movente. Thomas Matthew Crooks era registrato per il voto nel suo Stato come repubblicano. In un video che circola sui social il presunto attentatore avrebbe espresso il suo odio per Trump.