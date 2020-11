Attacco a Vienna, silurato il capo degli 007: "Errori intollerabili"

Getty

Il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, ha chiesto e ottenuto le dimissioni del responsabile degli Lvt (i servizi segreti di Vienna) Erich Zwettler. In riferimento agli 007, il ministro ha parlato di "errori platealmente non tollerabili dai quali era necessario trarre le conseguenze". Secondo il capo della polizia, l'attentatore avrebbe avuto contatti in estate con persone che erano sotto osservazione dei servizi tedeschi.