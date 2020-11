Attacco a Vienna, Kurz: "Non si esclude il movente antisemita"

Ansa

Secondo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, "non si può escludere un movente antisemita" alla base degli attacchi compiuti da un commando armato a Vienna, "anche alla luce del luogo dal quale l'attacco è partito", cioè nei pressi della sinagoga. "Si è trattato definitivamente di un attacco terroristico. Alcuni attentatori sono ancora in fuga, sono ben equipaggiati e hanno agito in modo professionale", ha proseguito.