Attacco a un villaggio in Mali: almeno 100 morti, diversi dispersi

Almeno cento persone sarebbero rimaste uccise in un attacco avvenuto a Sobane, un villaggio abitato dal gruppo etnico dei Dogon, in Mali. Lo riferisce la Bbc in un tweet. Gli assalitori avrebbero dato fuoco alle abitazioni, sparando poi a chi tentava di fuggire. Secondo quanto riferito dal sindaco del villaggio, ci sarebbero almeno 19 dispersi.