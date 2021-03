AstraZeneca, Ema: "Preoccupa il calo di fiducia nei vaccini"

Afp

"Siamo tutti preoccupati per la fiducia dei cittadini nel vaccino, ma il nostro lavoro è valutare solo in base alla scienza". Lo ha affermato la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke, precisando che attualmente è in corso "un'inchiesta su alcuni lotti specifici del vaccino AstraZeneca. L'Ema sta conducendo un'analisi rigorosa e sta valutando caso per caso le reazioni sospette".