Asset gonfiati, Donald Trump condannato a pagare 354 milioni di dollari

L'ex presidente degli Stati Uniti è stato anche bandito per tre anni dal fare affare nello Stato di New York

Il giudice Arthur Engoron ha condannato Donald Trump e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 354 milioni nel processo civile a New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni.

Tgcom24

Oltre alle sanzioni da 354 milioni di dollari, Donald Trump è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dell'area, mentre I figli Eric e Don jr sono stati banditi dal fare affari a New York per due anni e condannati a pagare una sanzione da 4 milioni di dollari ciascuno.

La decisione del giudice potrebbe privare il tycoon di tutte le sue riserve di cash, mentre è impegnato nella campagna per la nomination repubblicana.