Julian Assange verso l'udienza decisiva, gli Stati Uniti chiedono l'estrazione

Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, sta affrontando quella che potrebbe essere la sua ultima udienza in tribunale in Inghilterra che dovrà decidere se debba essere estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse di spionaggio e di complicità nell'hackeraggio di file del Pentagono.

Tra il 20 e il 21 febbraio, l'Alta Corte di Giustizia britannica si riunirà in merito all'istanza d'appello presentata dai legali di Assange per bloccare il suo trasferimento. Se l'appello dovesse essere respinto, potrebbe essere estradato immediatamente e resterebbe solo la carta del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.