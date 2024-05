Assange, ok ad appello contro estradizione negli Usa 

L'Alta Corte di Londra ha concesso un ulteriore appello a Julian Assange contro l'estradizione negli Usa.

Sono state così riconosciute come non infondate le argomentazioni della difesa del fondatore di WikiLeaks sul timore di un processo non giusto negli Stati Uniti. Assange sta cercando di evitare di essere perseguito con l'accusa di spionaggio relativa alla pubblicazione di migliaia di documenti riservati e diplomatici.