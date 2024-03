Julian Assange, Londra apre le porte per un nuovo appello: per ora niente estradizione negli Usa

L'Alta Corte britannica, nel dare tre settimane di tempo al governo americano per dare garanzie sull'equità di un eventuale processo al giornalista australiano, ha dunque aperto le porte a un nuovo appello di Assange contro la richiesta di estradizione. La Corte si è aggiornata quindi per una nuova udienza il 20 maggio.

Le garanzie chieste dall'Alta Corte agli Usa

La Corte chiede agli Usa garanzie sul fatto che il cofondatore di Wikileaks posso usufruire concretamente della protezione garantita dal Primo Emendamento (che protegge la libertà di parola) e che sia esclusa la pena di morte. Richiesto, inoltre, che non sia pregiudicato durante il processo o condanna a causa della sua nazionalità australiana. "Se tali assicurazioni non verranno fornite, verrà concesso il permesso di ricorrere in appello e poi ci sarà un'udienza", si legge in una sintesi della sentenza.