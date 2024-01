Assalto Capitol Hill, agente "eroe" si candida al Congresso per i dem

Un ex agente della polizia di Capitol Hill si candida al Congresso degli Stati Uniti per i democratici. Harry Dunn era in servizio durante gli attacchi del 6 gennaio di tre anni fa e fu chiamato a difendere l'ufficio dell'allora speaker della Camera, Nancy Pelosi.

Dunn, che ha lasciato l'uniforme a dicembre, corre per il terzo distretto congressuale in Maryland.