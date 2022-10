Assalto a Capitol Hill, gruppo estrema destra: "Pronti a morire"

Nell'assalto a Capitl Hill "eravamo pronti a vivere o morire".

Lo ha raccontato in tribunale un membro degli Oath Keepers, il gruppo di estrema destra pro-Trump che ha guidato l'incursione il 6 gennaio 2021. Quel giorno, ha spiegato Jason Dolan, ex marine 46enne, ha "riempito l'auto di armi" ed è partito per Washington "per impedire a Joe Biden di assumere la presidenza con qualsiasi mezzo necessario". L'obiettivo era "mantenere al potere l'allora presidente Donald Trump intimidendo il Congresso".