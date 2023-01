Assalto Capitol Hill, aggredì agente: condannato a 6 anni e mezzo

Altra dura condanna per uno degli assalitori di Capitol Hill.

Julian Kather, del New Jersey, ha ricevuto una pena di sei anni e mezzo di carcere e una multa di 10mila dollari per aver aggredito con spray al peperoncino Brian Sicknick, il poliziotto morto il giorno dopo per una serie di ictus sulla cui causa, secondo i medici, giocò un ruolo l'assalto. Khater si era dichiarato colpevole a settembre di aggressione e resistenza con un'arma pericolosa.