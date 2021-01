Assalto al Congresso Usa, altri due arresti per gli scontri

Ansa

Le autorità hanno arrestato altri due sospettati per aver partecipato agli scontri durante l'assalto al Congresso Usa. Si tratta di due uomini in equipaggiamento militare che erano in possesso di manette di plastica. Eric Gavelek Munchel è stato arrestato in Tennessee, mentre Larry Rendell Brock in Texas. Le manette hanno spinto gli investigatori a valutare la possibilità che volessero prendere degli ostaggi.