Assalto a Capitol Hill, arrestati tre marine dell'intelligence

Per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 tre marine Usa, tutti in servizio e attivi in operazioni d'intelligence, sono stati arrestati.

Lo riportano i media americani. Sale così a 12 il numero di militari accusati di aver legami con l'insurrezione messa in atto dai sostenitori di Donald Trump dopo le elezioni presidenziali vinte da Joe Biden. Secondo i documenti federali che sono stati resi noti, hanno fatto irruzione nel Campidoglio, hanno girovagato per oltre un'ora nella cosiddetta "rotonda", proprio sotto la cupola, e a un certo punto hanno messo "un cappello Maga", dallo slogan della campagna elettorale di Trump "Make American Great Again", per farsi una foto.