Sudafrica, Mandela dimesso dall'ospedale

foto Ap/Lapresse 16:23 - L'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato a giugno per un'infezione polmonare recidiva. "Le condizioni di Madiba restano però critiche - sottolinea una nota della presidenza - ma i medici sono convinti che a casa potrà ricevere lo stesso livello di cure intensive che gli sono state praticate in ospedale a Pretoria".

Gaffe di Bush padre: diffuso messaggio di condoglianze - Incidente per l'ufficio di George Bush (padre): dopo la diffusione della notizia che il premio Nobel per la pace Nelson Mandela è stato dimesso dall'ospedale, ha diffuso un comunicato di condoglianze a nome dell'ex presidente in cui si afferma: "Barbara ed io siamo addolorati dalla morte di uno dei più grandi sostenitori della libertà che abbiamo avuto il privilegio di conoscere".



Ci sono poi espressioni di cordoglio e "le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi connazionali". Non molto tempo dopo, il portavoce di lunga data dell'ex presidente, Jim McGrath, ha affermato via Twitter che il comunicato è stato diffuso sulla base di un flash del Washington Post. "Non abbiamo verifiche indipendenti degli eventi in Sudafrica", ha scritto.