foto Ap/Lapresse 07:10 - Un gruppo di attentatori suicidi ha preso d'assalto stamattina il Dipartimento per il traffico di Kabul, colpito da due potenti esplosioni e teatro di uno scontro a fuoco. Secondo il generale Muhammad Zahir, a capo dell'anticrimine di Kabul, ha dichiarato che due kamikaze sono stati uccisi, mentre un terzo è ancora sotto il fuoco delle forse dell'ordine. "Almeno cinque persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale", ha aggiunto la fonte.

L'attacco alla sede centrale della polizia stradale a Kabul è stato rivendicato dai talebani. Per il momento si ha notizia di sette feriti, fra cui tre civili e quattro agenti.



In un comunicato, il portavoce degli insorti Zabihullah Mujahid ha sostenuto che l'obiettivo è un centro di addestramento americano installato all'interno del compound della polizia stradale e che "numerosi membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi".



L'attacco arriva nel giorno dell'insediamento di Barack Obama per il suo secondo mandato da presidente.