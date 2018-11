Dopo il passaggio di Sandy, New York teme un aumento del crimine e dello sciacallaggio nelle aree in cui ancora manca l'elettricità. Per questo le autorità pubbliche hanno alzato le misure di sicurezza. Ci vorranno infatti alcuni giorni prima che la corrente sia ripristinata e centinaia di migliaia di persone potrebbero rimanere al buio sino al fine settimana. Il sindaco Bloomberg ha promesso "una presenza della polizia notevolmente rafforzata".

02:03 Oggi riapre l'aeroporto La Guardia

Dopo il passaggio dell'uragano Sandy in mattinata riprenderà l'attività, seppur parzialmente, anche l'aeroporto di La Guardia, lo scalo newyorkese che opera soprattutto sulle tratte domestiche. Lo ha reso noto l'autorità che gestisce l'aerostazione, precisando comunque che la ripresa dell'attività sarà per ora "limitata". Gli aeroporti internazionali di New York - il John F.Kennedy e Newark - sono tornati operativi già da ieri mattina seppur con un servizio limitato.

00:46 New York, raffineria perde diesel in mare

Circa 300mila galloni di diesel, oltre un milione di litri, sono finiti in mare da un deposito di una raffineria tra State Island e Woodbridge, non lontano da New York. Lo riferisce la Nbc aggiungendo che squadre di tecnici e operai, oltre 200 persone, sono al lavoro per contenere i danni.

23:59 Le vittime salgono a 64

Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Sandy: gli ultimi dati segnalano 64 morti di cui 30 solo nello Stato di New York, (22 a New York City). Nove invece sono le vittime nel Maryland, 6 in New Jersey, sei in Pennsylvania, 5 in West Virginia, mentre 4 persone hanno perso la vita nel Connecticut, due in Virginia, una in North Carolina e un'altra a Toronto in Canada.

23:16 Obama: "Priorità scuola ed elettricità"

"Una delle nostre priorità è quella che le persone possano tornare al più presto al loro lavoro e i ragazzi a scuola". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, parlando ai cittadini di Brigantine, ad Atlantic City, in New Jersey. "Non vi dimenticheremo", ha ribadito Obama, sottolineando come la prima cosa da fare è "assicurare che ritorni la corrente elettrica".

22:02 Evacuati pazienti ospedale NY

Dopo essere stato costretto dall'uragano Sandy ad operare sin da lunedì notte solo con i generatori di corrente, il Bellevue Hospital di Manhattan ha iniziato ad evacuare tutti gli oltre 500 pazienti. L'ospedale, che sorge vicino all'East River, ma non in una delle zone più colpite, ha coordinato il trasferimento dei suoi pazienti con diversi altri ospedali della città e ha chiesto anche l'assistenza dei vigili del fuoco.

21:22 Obama in New Jersey: "Non vi lasceremo soli"

Il governatore Christie sta lavorando giorno e notte perché le aree del New Jersey colpite dall'uragano Sandy possano tornare al più presto alla normalità: lo ha detto il presidente americano, Barack Obama. "Non vi lasceremo soli", ha aggiunto.

20:26 La maratona ci sarà, salta la partita di Nba

La maratona di New York si correrà come previsto. Lo ha annunciato il sindaco, Michael Bloomberg, dopo che, a causa del devastante passaggio dell'urgano Sandy, erano stati sollevati dubbi sul regolare svolgimento della gara. Salterà invece, giovedì, la partita di Nba tra i Knicks e i Nets.

19:55 Si aggrava il bilancio: 59 morti

E' salito a 59 morti il bilancio provvisorio delle vittime del passaggio dell'uragano Sandy sugli Stati della costa orientale Usa. Lo riferisce il New York Times, secondo il quale 22 vittime si registrano nella sola New York City, e altri sette morti si contano nel resto dello Stato.

17:38 Da domani riparte la metropolitana

La metropolitana di New York riprenderà a funzionare regolarmente domani: lo ha annunciato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. I cittadini della Grande mela potranno usufruire, ha spiegato, "di un servizio limitato, supportato da un incremento del numero di bus da Brooklyn a Manhattan". La metropolitana era rimasta chiusa nei giorni in cui l'uragano Sandy imperversava in città.

16:30 Alitalia ripristina i voli verso New York

Dopo la riapertura degli aeroporti di New York, Alitalia ha fatto sapere che riprenderà domani i propri collegamenti con il JFK e Newark. Questi i voli di linea che saranno ripristinati: da Roma Fiumicino a New York JFK AZ608 delle 10.10 e AZ610 delle 14.40; da Roma Fiumicino a New York Newark AZ642 delle 10.30; da Milano Malpensa a New York JFK AZ604 delle ore 12.25; da New York JFK a Roma Fiumicino AZ609 delle 18.35 (ora locale) e AZ611 delle 22.50 (ora locale); da New York JFK a Milano Malpensa AZ605 delle 20.05 (ora locale); da New York Newark a Roma Fiumicino AZ643 delle 18.05 (ora locale).

14:32 Niente festa di Halloween alla Casa Bianca

La tempesta Sandy ha spazzato via anche la festa di Halloween alla Casa Bianca. Come si legge sul sito del Washington Post, non ci sarà nessun "dolcetto o scherzetto" per tutti i bambini che erano stati invitati al party previsto per questa sera al numero 1600 di Pennsylvania Avenue. Dal 2009 la first couple ha sempre organizzato una festa per Halloween. E proprio quell'anno, quando Michelle Obama si travestì da leopardo, presero parte ai festeggiamenti anche Johnny Depp e Tim Burton. Secondo lo storico Carl Anthony, il party presidenziale per Halloween ha origini molto più lontane, tanto da risalire all'ex first lady Mamie Eisenhower, moglie dell'allora presidente Dwight D. Eisenhower, in carica dal 1953 al 1961. Per questa ricorrenza, infatti, la signora Eisenhower decorava la Casa Bianca con scheletri, gatti neri e zucche. E se Caroline e John-John Kennedy sono stati i primi bambini a chiedere "dolcetto o scherzetto" nella casa Bianca, Tricia Nixon, figlia dell'ex presidente Richard M. Nixon, è stata la prima a potere invitare i suoi amichetti per festeggiare insieme.

14:30 Gli organizzatori: "La maratona si farà"

Anche quest'anno la celebre maratona di New York si farà. Nonostante i disagi provocati dalla tempesta Sandy, come si legge sul sito del Washington Post, domenica prossima per le vie della Grande Mela si terrà l'edizione 2012 della competizione, in cui ogni anno partecipano concorrenti da tutto il mondo. Gli organizzatori della maratona, comunque, lasciano aperta la possibilità di apportare delle modifiche rispetto alle precedenti edizioni proprio a seguito del passaggio dell'uragano e dei danni che questo ha causato.

12:13 Furti e danni a case e negozi, molti gli arresti

Molti gli arresti effettuati dalla polizia di New York in seguito a furti e saccheggi. Le accuse, riferiscono le autorità, vanno dal furto con scasso e danneggiamento di proprietà privata alla violazione di domicilio. Tre uomini sono stati catturati per furto dopo essere entrati in un negozio di Radio Shack a Rockaway Beach, nel Queens. A Coney Island circa cento poliziotti stanno pattugliando le strade e sorvegliando negozi vandalizzati e una banca danneggiata.

11:19 Il Papa: "Prego per le vittime"

"Consapevole della devastazione causata dall'uragano che ha recentemente colpito la Costa Est degli Stati Uniti d'America, offro le mie preghiere per le vittime ed esprimo la mia solidarietà verso tutti coloro sono impegnati nell'opera di ricostruzione". Sono le parole del Papa durante l'udienza generale in Piazza San Pietro.

10:50 Aumenta a 22 il bilancio delle vittime a New York

Proseguono i soccorsi nello Stato di New York dopo le devastazioni causate da Sandy: la polizia usa gli elicotteri per evacuare i cittadini, costretti a rifugiarsi sui tetti delle case dopo le inondazioni. Tra i velivoli in azione anche Helicopter 23, che prende il nome dal numero di agenti rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre 2001. Intanto, scrive il New York Times, è salito a 22 il bilancio dei morti causati da Sandy nella sola Grande Mela.

