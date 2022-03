Estonia, ebrei deportati in uno spot dimagrante

Tgcom24

Immagini di corpi scheletrici di ebrei reclusi nel campo di concentramento di Buchenwald. E' questa l'agghiacciante trovata pubblicitaria (nata con intenti umoristici) di un'azienda che produce pillole dimagranti. Le foto, accompagnate da uno slogan che sottolinea come a Buchenwald non ci fossero persone in sovrappeso, sono state pubblicate nella sezione umoristica di Eesti Ekspress weekly, un giornale pubblicato in Estonia e hanno subito suscitato polemiche. Sulev Vedler, il deputato editore di “Eesti Ekspress, ha dichiarato che la pubblicità era una presa in giro nei confronti di una compagnia di gas che aveva recentemente usato un'immagine di Auschwitz per promuovere i suoi servizi.