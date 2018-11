foto Ansa

23:27

- Domani scadono i 5 giorni concessi dal giudice di Brasilia a Cesare Battisti per rendersi reperibile. Se non lo farà, rendendo noto il suo domicilio, l'ex militante dei Proletari armati per il comunismo sarà ricercato dalla polizia e rischia di essere deportato dal Brasile. Sabato Battisti si era detto sorpresa per la richiesta di rendersi reperibile e aveva affermato di trovarsi a Rio de Janeiro.