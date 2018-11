foto Ap/Lapresse

- Nuove critiche dalla Germania al premier Mario Monti dopo l'intervista rilasciata a Der Spiegel. "Né in Germania, né altrove il tentativo di costruirsi un profilo per ragioni di politica interna può diventare misura del proprio agire, perché la situazione politica in Europa è troppo seria, c'è troppo in gioco", ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle. "Il tono del dibattito è pericoloso", ha aggiunto.