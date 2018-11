foto Ansa Correlati Yemen, gruppo armato rapisce un carabiniere

I servizi di sicurezza dello Yemen sono impegnati a ottenere "la liberazione dell'ostaggio italiano il più rapidamente possibile". Lo assicura il ministero degli Interni per il sequestro di Alessandro Spadotto, il carabiniere rapito. Il nostro connazionale, dicono le autorità locali, è stato sequestrato dalla tribù degli Al Jalal e in particolare da Ali Nasser Hariqdane, ricercato. Appello per la sua liberazione anche dal Comitato olimpico yemenita.

L'appello da Londra del Comitato olimpico yemenita

Un appello per la sua liberazione arriva anche dal Comitato olimpico dello Yemen. "E' un atto che nessuno può approvare ed è contrario alle nostre tradizioni", ha detto Naela Nasser, capo della delegazione yemenita alle Olimpiadi.



Le richieste dei rapitori

Ali Nasser Hariqdane vorrebbe di fatto fare pressioni sulle autorità perché abbandonino le azioni legali nei suoi confronti e chiederebbe il risarcimento da parte dello Stato. In nottata, il ministero degli Interni yemenita aveva già comunicato che il carabiniere rapito si troverebbe nella provincia petrolifera di Maarib, dove sarebbe stato trasportato dopo il rapimento avvenuto a Sanaa.



Identificato il rapitore

Il ministero dell'Interno di Sana'a ha identificato il responsabile del sequestro di Alessandro Spadotto, il carabiniere che lavora per l'ambasciata italiana in Yemen rapito due giorni fa nel paese arabo. Secondo quanto si legge in una nota, ripresa dall'agenzia di stampa "Mareb Press", si tratta di Ali Naser Huraidkan, della tribù al-Jalal, che risiede nella provincia nordorientale di Maarib.



Sms alla fidanzata: "Sto bene"

"Sto bene, non vi preoccupate". E' questo il testo di un sms che ieri la fidanzata di Alessandro Spadotto ha ricevuto dal compagno. Lo riferisce il quotidiano "Il Gazzettino". La giovane, Giorgia Bizzarro, 24 anni, di San Donà di Piave (Venezia), dice di aver contattato la Farnesina e di aver ricevuto rassicurazioni: "Mi hanno detto che Alessandro sta bene, e raccomandato di stare tranquilla".