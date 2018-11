foto Tgcom24

- L'incolumità di Modesto Di Girolamo, l' ingegnere italiano rapito in Nigeria, è una "priorità assoluta". E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri Giulio Terzi in una telefonata con il collega nigeriano Olugbensa Ashiru. Terzi ha chiesto di astenersi da qualsiasi azione di forza che metta a rischio la vita di Di Girolamo. A marzo, in un blitz delle teste di cuoio nigeriane e britanniche era rimasto ucciso l'ostaggio italiano Franco Lamolinara.