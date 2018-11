Giustizia, l'Italia ancora maglia nera in Europa

foto LaPresse 12:38 - La giustizia italiana è troppo lenta e la Corte di Strasburgo assegna ancora una volta al nostro Paese la maglia nera. Nel 2011 infatti l'Italia è risultata lo Stato europeo con il maggior numero di sentenze rimaste lettera morta, cioè non applicate: 2.522 su un totale di 10.689. Nella maggior parte dei casi si tratta di problemi legati alla lentezza dei procedimenti giudiziari, secondo il rapporto pubblicato dal Consiglio d'Europa. - Laè troppoe la Corte di Strasburgo assegna ancora una volta al nostro Paese la. Nel 2011 infatti l'Italia è risultata lo Stato europeo con il maggior numero di sentenze rimaste lettera morta, cioè non applicate: 2.522 su un totale di 10.689. Nella maggior parte dei casi si tratta di problemi legati alla lentezza dei procedimenti giudiziari, secondo il rapporto pubblicato dal Consiglio d'Europa.

E' il quinto anno consecutivo che l'Italia conquista il poco invidiabile primato. Alle spalle di Roma, nella classifica 2011 degli Stati inadempienti stilata a Strasburgo, si colloca la Turchia con 1.780 casi seguita della Russia con 1.087 casi, della Polonia (924) e dell'Ucraina (819).



Aumentano i risarcimenti per i diritti violati

Nel 2011 l'Italia ha pagato come risarcimento ai cittadini di cui ha violato i diritti quasi 8 milioni e mezzo di euro, 2,5 in più che nel 2010. L'Italia figura al terzo posto dopo Turchia (circa 31 milioni di euro) e la Russia. Dal rapporto del Consiglio d'Europa emerge inoltre che è aumentato il numero di casi, passati da 6 nel 2010 a 23 nel 2011, in cui le autorità italiane hanno pagato il risarcimento in ritardo. Peggio dell'Italia, la Turchia, 93 risarcimenti pagati oltre il limite e la Russia con 43.