Armi nucleari in Europa: dove e quante sono

Alla possibilità di dislocare armi nucleari tattiche in Bielorussia, la Nato non si troverebbe però impreparata anche se l'arsenale è calato progressivamente nel corso dei decenni. Ecco dove e quante sono le armi.

Tgcom24

Gli Usa hanno schierato le loro armi nucleari nelle basi della Nato dopo la fine della Seconda guerra mondiali, a partire dagli anni '50.

Dove sono Secondo il CFR, il Council on Foreign Relations (centro studi americano specializzato in politica estera) le armi nucleari tattiche targate Usa si trovano in sei basi in cinque Paesi membri dell'Alleanza: Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia. Il Regno Unito e la Francia, che hanno le proprie forze nucleari, non ospitano più armi statunitensi.

Quante sono Per diversi esperti, gli Stati Uniti potrebbero disporre di circa un centinaio di bombe nucleari dislocate in questi sei siti. L'arsenale è però diminuito negli anni dopo diverse intese sugli armamenti nucleari, in particolare grazie al Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF) nel 1987 tra Washington e Mosca.

L'arsenale nucleare statunitense in Europa è costituito interamente da bombe a gravità B61, progettate per essere sganciate da bombardieri o aerei da caccia alleati. In servizio da più di 50 anni la B61, secondo il sito del CFR, è l'ultima arma nucleare tattica ancora in possesso degli Usa.

La presenza delle armi nucleari sul suolo europeo era stata decisa per rassicurare i membri della Nato, durante gli anni della Guerra fredda, in caso di un attacco considerato altamente probabile da parte dell'Unione sovietica.