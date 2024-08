Argentina, smantellata cellula jihadista: progettava attentati

A Mendoza, in Argentina, la polizia ha scoperto una cellula terroristica di matrice islamica pronta a compiere attentati contro la comunità ebraica della città. Secondo quanto riferito dal ministero della Sicurezza argentino sono state arrestate sette persone. Le indagini erano state aperte a seguito di una denuncia del Dipartimento di Assistenza Comunitaria della Delegazione di Associazioni Israelite Argentina, nota anche come Daia. Il gruppo comunicava attraverso reti di messaggistica come Telegram e Whatsapp.