Argentina, tensione tra polizia e manifestanti: un ferito

A Buenos Aires si registrano nuove tensioni tra le forze dell'ordine e i manifestanti che protestano contro la legge Omnibus, bloccando la strada in prossimità del Congresso, nel secondo giorno di discussione del progetto di legge.

Secondo la stampa locale ci sono almeno un ferito e una persona fermata. Le forze di sinistra nel corso del dibattito alla camera dei Deputati chiedono un intervallo per capire cosa stia accadendo fuori dal Parlamento. Le tensioni si registrano nel quadro del protocollo di sicurezza per eliminare i blocchi stradali. Come negli incidenti di giovedì, la polizia ha fatto ricorso al gas lacrimogeno.