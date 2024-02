Argentina, migliaia in piazza a Buenos Aires contro politiche governo Milei

Decine di migliaia di persone si sono riunite nel centro di Buenos Aires, in Argentina, per una manifestazione nei pressi del ministero del Capitale umano, guidato dal ministro Sandra Pettovello, per esigere l'immediato ripristino degli aiuti per le mense popolari, sospesi dal governo, e l'avvio di una politica nazionale di lotta alla povertà.

La manifestazione di Buenos Aires è la principale tra 500 iniziative analoghe nel Paese annunciate da movimenti sociali, sindacati e partiti di sinistra per spingere il presidente Javier Milei a rinunciare alle stringenti misure di austerità adottate per ragioni di austerità. Nella capitale, alla protesta, ci sono stati anche alcuni momenti di tensione tra dimostranti e forze dell'ordine.