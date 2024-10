Argentina, fermati due italiani con bimba nata da maternità surrogata

Due cittadini italiani sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires, in Argentina, mentre cercavano di tornare in Italia con una bimba nata da maternità surrogata. Lo riferisce il quotidiano La Nación, senza rivelare l'identità della coppia di uomini che, dopo il fermo avvenuto venerdì, ha ammesso alle autorità di aver concordato la gravidanza con una donna originaria della città di Rosario. Secondo l'accordo la bambina, venuta alla luce il 10 ottobre in una clinica della capitale argentina, sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla coppia.