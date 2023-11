Il candidato dell'ultradestra Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina con il 55,69%dei voti.

Poco dopo la chiusura delle urne, quando hanno cominciato ad arrivare i primi dati ufficiali, il candidato peronista, ex ministro dell'Economia, Sergio Massa, ha ammesso la sconfitta. "Mi sono felicitato con Milei che è il presidente che gli argentini hanno scelto per i prossimi quattro anni", ha detti Massa. La Cámara Nacional Electoral ha comunicato che alla chiusura l'affluenza alle urne per il ballottaggio ha raggiunto il 76%.