Quattordici pellegrini giordani sono morti per un'insolazione durante il pellegrinaggio Hajj a La Mecca, in Arabia Saudita. Lo riporta l'agenzia di stampa giordana Petra. Il ministero degli Esteri giordano riferisce di essersi coordinato con le autorità saudite per la sepoltura dei morti in Arabia o per il trasferimento in Giordania.