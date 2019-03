Appello di Zuckerberg ai governi: "Nuove regole per il web"

Servono "nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo serve "un ruolo più attivo da parte dei governi". A lanciare l'appello è il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, in una lettera aperta pubblicata dal Washington Post del "collega" Jeff Bezos, il guru di Amazon. Zuckerberg afferma la necessità di nuove norme per "garantire l'integrità del processo elettorale e per proteggere la privacy della gente".