Appello dell'Ue alla Russia: "Rilasciare subito l'oppositore Pivovarov"

-afp

"L'Unione europea invita le autorità russe a rilasciare immediatamente e senza condizioni Andrei Pivovarov, ex direttore esecutivo di Open Russia". Lo afferma in una nota il portavoce del servizio di azione esterna della Ue. "Questo caso non è un incidente isolato, ma conferma un modello continuo di riduzione dello spazio per la società civile, l'opposizione e le voci critiche, nonché i media indipendenti nella Federazione Russa", prosegue la nota.