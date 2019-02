Appello del ministro israeliano a ebrei di Francia: "Tornate a casa"

"Condanno con vigore l'antisemitismo in Francia e lancio un appello agli ebrei: rientrate a casa, immigrate in Israele". Lo ha affermato il ministro israeliano dell'Immigrazione, Yoav Gallant, a seguito della profanazione di circa 80 tombe in un cimitero ebraico in Alsazia, a Quatzenheim. Si tratta di un episodio che "ricorda i giorni bui della storia del popolo ebraico. A Parigi la comunità ebraica è sotto attacco antisemita", ha aggiunto.