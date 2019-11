Ammutinamenti polizia in Bolivia, Morales: colpo di Stato

Il presidente boliviano Evo Morales ha denunciato un colpo di Stato "in corso" dopo gli ammutinamenti della polizia in tre città, mentre l'opposizione chiede le sue dimissioni, tre settimane dopo la sua controversa rielezione. "Sorelle e fratelli, la nostra democrazia è in pericolo a causa del colpo di Stato in corso che gruppi violenti hanno lanciato contro l'ordine costituzionale. Denunciamo dinanzi alla comunita' internazionale questo attacco allo stato di diritto", ha detto.