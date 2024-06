Almeno 30 persone sono morte e migliaia sono state costrette a evacuare le proprie abitazioni per le tempeste e le forti piogge che continuano a flagellare l'America centrale. Lo rendono noto le autorità, citate dai media locali. In Salvador il bilancio è di 19 morti, tra cui sei bambini. Altre dieci vittime si registrano in Guatemala. Un morto in Honduras. Allarme anche in Messico.