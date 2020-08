Amburgo, l'università offre borse di studio per non fare nulla: 1.600 euro agli studenti più pigri

E' singolare l'iniziativa lanciata dall' università delle Belle Arti di Amburgo . L'Ateneo ha messo ha disposizione tre borse di studio da 1.600 euro l'una per non fare niente, per oziare. L’idea alla base è quella di rendere chiaro il concetto che molto spesso muove la società, dove non è raro si parli di sostenibilità ma allo stesso tempo si rincorre il successo a tutti i costi.

Per presentare le candidature c'è tempo fino al 15 settembre. Gli studenti che intendono prendere parte alla bizzarra iniziativa dovranno rispondere a quattro domande: cosa non vuoi fare?; per quanto tempo non vuoi farlo?; perché è importante non fare questa cosa in particolare?; perché sei la persona giusta per non farlo?.

Una volta selezionati, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di non fare nulla per un tempo non stabilito precedentemente ma senza che il proprio benessere (sonno, cibo, acqua, igiene) ne risenta.

Tutte le candidature convoglieranno poi in una mostra che sarà strutturata intorno alla domanda: "Cosa posso evitare per far sì che la mia vita abbia meno conseguenze negative sulla vita degli altri?"