Ambiente, accordo Ue su emissioni industriali ma l'Italia si oppone

Il Consiglio dei ministri dell'Ambiente Ue ha trovato un accordo di compromesso sul testo della nuova direttiva per la riduzione delle emissioni industriali, che per la prima volta copre anche gli allevamenti, ma senza il consenso dell'Italia.

"Non possiamo accogliere il testo - ha detto il ministro Gilberto Pichetto Fratin - perché le soglie per i bovini sono per noi inaccettabili".