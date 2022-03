Ambasciatore cinese in Ucraina: Pechino non attaccherà mai Kiev

"La Cina non attaccherà mai l'Ucraina, la aiuteremo, in particolare nella direzione economica.

Il nostro Paese importa merci da tutto il mondo per un valore di oltre tre trilioni di dollari in un anno. Siamo pronti ad aiutarvi nello sviluppo". Lo ha detto l'ambasciatore cinese in Ucraina, Fan Xianzhong, secondo Ukrainska Pravda. Ha aggiunto che la Cina rispetterà "la strada scelta dagli ucraini, perché è un diritto sovrano di ogni nazione".