Amazzonia in fiamme, è scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro | Merkel: "Se ne parli al G7"

L'attacco di Bolsonaro - "Il tono sensazionalista con cui si riferisce all'Amazzonia (facendo persino ricorso a foto false) non contribuisce per nulla a risolvere il problema", attacca Bolsonaro. Che poi prosegue in un secondo tweet: "Il governo brasiliano rimane aperto al dialogo, basandosi su dati oggettivi e rispetto reciproco. Il suggerimento del presidente francese di discutere le questioni amazzoniche al G7 senza la partecipazione dei Paesi della regione evoca una mentalità colonialista fuori luogo nel 21° secolo".



La foto di Macron - Bolsonaro parla di "foto false" perché, al suo tweet, Macron ha allegato uno scatto degli incendi che non è attuale: si tratta di una foto dell'americano Loren McIntyre, morto nel 2003, noto per il suo lavoro per National Geographic. "La nostra casa brucia. Letteralmente. L'Amazzonia, il polmone del nostro pianeta che produce il 20% del nostro ossigeno, è in fiamme. E' una crisi internazionale. Membri del G7, appuntamento fra due giorni per parlare di questa emergenza", aveva scritto Macron giovedì.



Merkel: "Se ne parli al G7" - Sulla questione interviene anche Angela Merkel che ha parlato di "situazione di grave emergenza" che deve essere discussa al G7. In questo modo il cancelliere tedesco ha rilanciato la proposta del presidente francese che tanto ha fatto infuriare Bolsonaro. Il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha definito gli incendi "terribili e pericolosi non solo per il Brasile e per tutti i Paesi coinvolti ma anche per il mondo intero perché la foresta pluviale è di grande importanza per il sistema globale del clima". "Non è esagerato definirla il polmone verde del mondo", ha proseguito il portavoce durante una conferenza a Berlino.