Amazzonia, il 33% degli incendi si trova in proprietà private

Il 33% degli incendi registrati in Amazzonia si trova in proprietà private. Lo rivelano i dati dell'Istituto di ricerca ambientale dell'Amazzonia, che ha confrontato il numero dei roghi con otto classi di proprietà fondiarie e con gli allerta disboscamento del sistema di Rilevamento della deforestazione in tempo reale. Per il rapporto, il periodo di siccità, più mite rispetto agli ultimi 3 anni, non giustifica un numero di incendi così alto.