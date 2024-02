Jeff Bezos sempre più ricco: vende azioni Amazon per 2 miliardi di dollari

Per la prima volta dal 2021 il miliardario vende azioni Amazon, circa 12 milioni, per una cifra superiore ai due miliardi di dollari. Una cessione annunciata dallo stesso papà del colosso delle vendite online - agli inizi di febbraio aveva dichiarato che avrebbe venduto 50 milioni di azioni Amazon in 12 mesi, - che lo proietta verso la vetta di Paperone mondiale , dove la leadership di Elon Musk traballa fra le difficoltà di Tesla e la decisione del tribunale del Delaware di strappargli il maxi compenso da 55,8 miliardi che il colosso delle auto elettriche gli aveva riconosciuto.

Per Jeff Bezos la vendita arriva in un buon momento. Dopo essere crollati nel 2022 i titoli del colosso delle vendite online si sono lanciati in una corsa quasi inarrestabile grazie al piano di taglio dei costi varato dall'amministratore delegato Andy Jassy, inclusa la riduzione di migliaia di posti di lavoro.

Lo spostamento della sua residenza da Seattle, nello Stato di Washington, alla Florida, inoltre, consente a Bezos di evitare le tasse sul capital gain, andando così ad aumentare la sua fortuna già cresciuta di 22,6 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno a 199,5 miliardi.

Da quando si è dimesso dalla guida di Amazon nel 2021, Bezos si è concentrato sulla sua Blue Origin, coronando il suo sogno di andare nello spazio, e alla filantropia impegnandosi a donare la maggior parte della sua ricchezza alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere gli sforzi di coloro che vogliono unire l'umanità di fronte alle sempre maggiori divisioni sociali e politiche.

Ma soprattutto Bezos si è dedicato alla sua vita privata facendo notizia per i suoi look 'alternativi' e per la sua fidanzata Lauren Sanchez, con la quale dovrebbe convolare a nozze a breve. Bezos e Sanchez sono inseparabili dal 2018, da quando il miliardario ha divorziato da MacKenzie Scott, sua moglie per 25 anni. La loro relazione era stata rivelata pubblicamente dal tabloid National Enquirer, quando il fondatore di Amazon era ancora sposato.

"Stiamo pensando a come sarà il nostro matrimonio, dove sarà", ha detto Sanchez in un'intervista a Vogue lo scorso novembre, assicurando che è sua intenzione prendere il cognome Bezos. "Al 100%, non vedo l'ora di essere Mrs. Bezos", aveva detto confessando di non aver ancora pensato al vestito che indosserà per pronunciare il suo fatidico sì. Della data esatta del matrimonio ancora non si sa nulla ma, di sicuro, sarà uno degli eventi dell'anno.