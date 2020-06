Amazon crea un team per la lotta alla contraffazione

Si chiama Counterfeit Crimes Unit e si occupa di perseguire i venditori di merci contraffatte che violano la legge e le politiche di Amazon. L'unità è composta da ex procuratori federali, investigatori e data analyst per contrastare il fenomeno a livello globale e multidsciplinare. Il team sarà collocato nei paesi dove la contraffazione è più presente, come Stati Uniti, Europa ed Asia, in particolare in Cina.

Il gruppo di investigazione impedirà che le merci false compaiano tra le offerte della piattaforma e indagherà in caso di tentata evasione delle politiche dell'azienda. Grazie a questo programma, Amazon completerà un percorso anti frode attivo già da qualche anno. Nel 2019, infatti, il colosso dell'e-commerce aveva investito oltre 500 milioni di dollari e più di 8 mila dipendenti per ridurre la diffusione di prodotti falsi. A riferirlo è la compagnia stessa, sottolineando anche che nello stesso anno è riuscita a bloccare oltre 2,5 milioni di account che non rientravano nei criteri aziendali.

La partecipazione delle autorità - La nuova squadra si basa su una forte collaborazione tra Amazon, i brand e le forze del'ordine, come il National intellectual Property Right Center negli Stati Uniti, l'Europol in Europa e altre agenzie nel resto del mondo. Tuttavia, non tutti i paesi hanno una particolare attenzione al tema. "Per questa ragione - ha spiegato Dharmesh Mehta, vicepresidente Customer Trust and Partner Support di Amazon - sollecitiamo i governi a fornire a queste autorità gli strumenti investigativi, i finanziamenti e le risorse di cui hanno bisogno per consegnare alla giustizia i criminali della contraffazione".

Le altre collaborazioni - Counterfeit Crimes Unit è il quarto progetto di Amazon nell'ambito della lotta alla contraffazione. Gli altri due sono il sistema Brand Registry, che monitora i marchi iscritti alla piattaforma; il servizio Trasparency, che traccia oltre 25 mila prodotti in chiave anti-falsi e Project Zero, che aiuta i brand a individuare le versioni non originali dei loro prodotti grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia.