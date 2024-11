Alluvione Valencia, Sanchez: "Inviati altri 10mila agenti nelle zone colpite" | Squadre di sub cercano scomparsi in edifici sommersi

Il bilancio delle vittime dell'alluvione, che ha colpito la regione di Valencia, "è salito a 211". Lo ha reso noto il premier spagnolo Pedro Sanchez in un discorso alla tv, aggiungendo che ci sono ancora "molti dispersi". Il leader, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, rilasciata dopo aver presieduto il Comitato di crisi, ha spiegato che la regione di Valencia richiede più militari, macchine, finanziamenti", per far fronte alla "seconda peggiore inondazione del secolo registrata in Europa". Per questo "il governo invierà 5mila soldati dell'esercito che si uniscono ai 3mila già dispiegati, e altri 5mila tra Guardia Civil e forze di polizia, per un totale di 10mila agenti da dispiegare nelle zone colpite dall'alluvione.