Alluvione Valencia, ministro dei Trasporti: corpi senza vita dentro veicoli | "Ancora molte le persone disperse"

"È un momento molto duro e difficile", ha affermato in un'intervista a "Telecinco", assicurando che l'Unita' di emergenza dell'esercito (Ume) si dedicherà al lavoro di ricerca con oltre 1.200 effettivi. Il loro lavoro si concentrerà soprattutto a Paiporta e Massanassa, dove si sospetta che "ci possano essere persone nei garage e negli scantinati". Robles ha riconosciuto che non ci sono contatti con queste persone ma non ha perso la speranza, in quanto potrebbe essere dovute all'interruzione delle comunicazioni. "Ci sono 51 squadre cinofile per la rimozione dei detriti e per vedere se ci sono persone vive", ha spiegato il ministro.