Alluvione Valencia, il governo: "Sui dispersi non possiamo dare un numero attendibile"

"E' difficile determinare" il numero dei dispersi ed è "meglio non fissare una cifra", ha detto Fernando Grande Marlaska parlando alla tv pubblica Tve. Secondo il ministro dell'Interno, infatti, sono molti i casi in cui i familiari non sono riusciti a contattare i propri cari e ha assicurato che "polizia e guardia civile stanno indagando tutte le denunce di scomparsi". Delle 217 vittime, 214 sono state registrate nella provincia di Valencia, mentre le altre in Castilla La Mancia e una in Andalusia.